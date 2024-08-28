1xBet поборется за победу в номинации «Лучший спортивный букмекер» в Бразилии

Дата публикации: 28-08-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet прочно закрепилась в числе лидеров индустрии iGaming. Недавно работа компании получила очередную высокую оценку от профессионалов отрасли - 1xBet был включен в шорт-лист престижной премии CGS Awards 2024 в номинации «Лучший спортивный букмекер».

Лауреата поможет определить авторитетное жюри, состоящее из ведущих экспертов индустрии, а также результаты онлайн-голосования. Победитель будет оглашен 30 августа 2024 года на специальной церемонии, которая пройдет в Recife Expo Center.

«Мы рады оказаться среди финалистов премии CGS Awards 2024. Бразильский рынок имеет для нас большое значение - вы наверняка слышали о нашем партнерстве с легендой ММА Жозе Алду, бразильской Серией А и национальной сборной Бразилии по футболу. Признание от профессионального сообщества подтверждает, что наша команда выбрала правильную стратегию. Мы продолжим улучшать наш продукт, чтобы обеспечить игрокам максимально комфортный и увлекательный игровой опыт», - отметил представитель 1xBet.

Участие в финале премии CGS Awards - не единственный значительный успех 1xBet в этом году. Ранее бренд был признан «Лучшим спортивным букмекером года» на SiGMA Africa Awards 2024, завоевал титул «Лучшего оператора цифровых спортивных ставок 2024 года» на Global Gaming Awards Asia-Pacific 2024, победил в номинации «Партнерская компания года» на International Gaming Awards 2024 и стал лауреатом премии «Лучший киберспортивный оператор 2024 года в Латинской Америке» по итогам SiGMA Americas Awards 2024.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О премии CGS Awards 2024

CGS Awards - престижная премия индустрии iGaming, которая ежегодно вручается на международной выставке Caribbean Gaming Show. В 2024 году CGS пройдет в Ресифе, Бразилия, где ведущие компании и профессионалы соберутся для обсуждения новых вызовов и трендов индустрии.