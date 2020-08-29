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Жирона - Осасуна 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
29 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Жирона
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Осасуна, которое состоится 29 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Осасуна
Памплона
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
5 Испания зщ Давид Лопес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
23 Испания пз Иван Мартин
14 Испания пз Ориоль Ромеу
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
24 Испания нп Порту
9 Испания нп Абель Руис
20 Испания нп Брайан Хиль
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
24 Испания зщ Алехандро Катена
5 Испания зщ Хорхе Эррандо
23 Испания пз Абель Бретонес
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
14 Испания пз Рубен Гарсия
10 Испания пз Аймар Орос
19 Испания нп Брайан Сарагоса
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Анхель Мичел
Испания Висенте Морено
История личных встреч
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Жирона2 : 0Осасуна
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Осасуна2 : 4Жирона
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Осасуна2 : 1Жирона
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Жирона1 : 1Осасуна
06.01.2022 Кубок Испании 1/16 финала Жирона1 : 0Осасуна
18.06.2016 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал. 2-й матч Жирона0 : 1Осасуна
15.06.2016 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал. 1-й матч Осасуна2 : 1Жирона
03.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур Жирона0 : 0Осасуна
01.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Осасуна0 : 1Жирона
02.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур Жирона3 : 0Осасуна
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 3 : 0Жирона
15.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Жирона
24.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Жирона7 : 0
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 1 : 3Жирона
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Жирона0 : 1
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Осасуна1 : 0
17.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Осасуна1 : 1
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2Осасуна
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Осасуна1 : 1
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 1 : 4Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона39
2
Лига чемпионов
Вильярреал37
3
Лига чемпионов
Сельта36
4
Лига чемпионов
Леганес35
5
Лига Европы
Реал Мадрид24
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетико М24
7 Осасуна24
8 Атлетик Б34
9 Райо Вальекано34
10 Вальядолид34
11 Реал Сосьедад23
12 Севилья32
13 Мальорка32
14 Хетафе22
15 Бетис22
16 Лас-Пальмас21
17 Алавес21
18
Зона вылета
Жирона21
19
Зона вылета
Эспаньол20
20
Зона вылета
Валенсия30

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