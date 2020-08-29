Жирона - Осасуна 29 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
29 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Осасуна, которое состоится 29 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|21
|пз
|Янхель Эррера
|24
|нп
|Порту
|9
|нп
|Абель Руис
|20
|нп
|Брайан Хиль
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Висенте Морено
История личных встреч
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|06.01.2022
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|18.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал. 2-й матч
|0 : 1
|15.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал. 1-й матч
|2 : 1
|03.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 0
|01.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|0 : 1
|02.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|7 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 3
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Леганес
|3
|5
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетик Б
|3
|4
|9
|Райо Вальекано
|3
|4
|10
|Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|2
|3
|12
|Севилья
|3
|2
|13
|Мальорка
|3
|2
|14
|Хетафе
|2
|2
|15
|Бетис
|2
|2
|16
|Лас-Пальмас
|2
|1
|17
|Алавес
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Жирона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|3
|0