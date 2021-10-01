«Фиорентина» до сих пор не продлила контракт с Влаховичем, игрок пока не дал согласия

Дата публикации: 01-10-2021

«Фиорентине» пока не удалось договориться с Душаном Влаховичем о пролонгации соглашения. Об этом сообщает Никола Скира.



По словам инсайдера, нападающий и его агент думают относительно продления контракта и не уверены в целесообразности подобного шага. Действующее соглашение серба с «Фиорентиной» истекает в 2023 году. «Фиалки» предлагают футболисту продлить сотрудничество до 2026 года. Его зарплата по новому контракту составит 4 млн евро за сезон.



Если Влахович согласится, то станет самым высокооплачиваемым игроком клуба, опередив Николу Миленковича (2,5 млн евро) и Хосе Кальехона (2,2 млн евро).



В текущем сезоне на счету 21-летнего серба 6 забитых мячей в 7 встречах.