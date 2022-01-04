"Бавария" хочет продать Толиссо в январе

Дата публикации: 04-01-2022

Руководство "Баварии" заинтересовано в продаже полузащитника Корентена Толиссо. Немцы хотели расстаться с футболистом во время зимнего трансферного окна, но тот факт, что француз заболел коронавирусом, усложняет ситуацию.

Контракт 27-летнего хавбека истекает летом 2022 года. В "Баварии" хотели выручить хоть какие-то деньги. Сам Толиссо склоняется к тому, чтобы остаться до конца сезона. В услугах полузащитника заинтересованы "Реал" и "Барселона".



В нынешнем сезоне Корентен Толиссо принял участие в 13 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. В "Баварии" полузащитник играет с июля 2017 года, куда перешел из "Лиона".







