Компани может заменить де Дзерби в «Брайтоне»

Дата публикации: 23-04-2024

По данным журналиста Саши Тавольери, Роберто де Дзерби может прекратить сотрудничество с «Брайтоном». Специалист горит желанием поработать в более топовой команде. В скором времени он должен встретиться с руководством клуба. По итогам переговоров де Дзерби примет окончательное решение.



Ранее СМИ писали, что кандидатуру 44-летнего специалиста рассматривают в «Баварии», «Ливерпуле» и «Барселоне».



Сменщиком де Дзерби в «Брайтоне» может стать Венсан Компани. Бельгиец в настоящий момент работает с «Бернли».



В сезоне 2023/2024 в активе «Брайтона» 44 набранных очка после 32 туров. «Чайки» располагаются на 10-й позиции в таблице АПЛ.



«Бернли» с 23 очками после 34 матчей находится на 19-й строчке.