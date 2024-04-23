01:39 ()
Свернуть список

Компани может заменить де Дзерби в «Брайтоне»

Дата публикации: 23-04-2024

По данным журналиста Саши Тавольери, Роберто де Дзерби может прекратить сотрудничество с «Брайтоном». Специалист горит желанием поработать в более топовой команде. В скором времени он должен встретиться с руководством клуба. По итогам переговоров де Дзерби примет окончательное решение.

Ранее СМИ писали, что кандидатуру 44-летнего специалиста рассматривают в «Баварии», «Ливерпуле» и «Барселоне».

Сменщиком де Дзерби в «Брайтоне» может стать Венсан Компани. Бельгиец в настоящий момент работает с «Бернли».

В сезоне 2023/2024 в активе «Брайтона» 44 набранных очка после 32 туров. «Чайки» располагаются на 10-й позиции в таблице АПЛ.

«Бернли» с 23 очками после 34 матчей находится на 19-й строчке.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close