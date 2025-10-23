«Карабах» уступил «Атлетику» Бильбао в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов

Дата публикации: 23-10-2025 00:53

В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия» завершился поединок третьего тура общего этапа Лиги чемпионов, где встретились местный «Атлетик» и азербайджанский «Карабах». Главным судьёй матча был представитель Хорватии Игор Паяч. Итогом напряжённого и зрелищного противостояния стала победа хозяев поля со счётом 3:1.

Игра началась с сенсационного взятия ворот: уже на первой минуте полузащитник «Карабаха» Леандру Андраде отличился, открыв счёт в матче, что стало приятным сюрпризом для гостей. Однако ближе к концу первого тайма — на 40-й минуте — нападающий «Атлетика» Горка Гурусета восстановил равновесие на табло, отправив мяч в ворота соперников. Во второй половине игры инициатива перешла к испанской команде: на 70-й минуте полузащитник Роберт Наварро реализовал свой шанс и вывел хозяев вперёд. А уже под занавес матча Гурусета оформил дубль, забив третий мяч «Атлетика» и установив окончательный результат — 3:1.

По итогам трёх туров общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. Тем временем «Атлетик» после этой победы поднялся на 20-е место, накопив три очка. Турнир продолжается, и обе команды сохраняют шансы на дальнейшую борьбу за выход в плей-офф.