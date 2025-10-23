Два гола Осимхена принесли «Галатасараю» победу над «Будё-Глимт» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 23-10-2025 00:54

Состоялся поединок третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в ходе которого турецкий «Галатасарай» принимал норвежский «Будё-Глимт». Матч прошёл на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Главным судьёй встречи выступил англичанин Майкл Оливер, хорошо известный по европейским турнирам. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1, продемонстрировав отличную атакующую игру и слаженные командные действия.

Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте — нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен точно пробил по воротам гостей. На 33-й минуте он оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. В начале второго тайма футболист Юнус Акгюн забил третий гол «Галатасарая», практически сняв все вопросы о победителе матча. В концовке встречи, на 76-й минуте, нападающий «Будё-Глимт» Андреас Хельмерсен смог отквитать один мяч, однако переломить ход игры норвежскому клубу не удалось. Голкипер гостей Никита Хайкин в этом матче неоднократно выручал свою команду, но спасти от поражения не сумел.

После этой победы турецкий коллектив набрал шесть очков и укрепился в середине турнирной таблицы своей группы, в то время как «Будё-Глимт» с двумя очками расположился ближе к её нижней части. Следующий матч «Галатасарай» проведёт 5 ноября на выезде против «Аякса», а «Будё-Глимт» 4 ноября сыграет дома с французским «Монако».