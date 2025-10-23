«Бавария» разгромила «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 23-10-2025 00:54

В рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов состоялся увлекательный поединок между мюнхенской «Баварией» и бельгийским «Брюгге». Встреча прошла на домашнем стадионе мюнхенцев «Арена Мюнхен», где собралось большое количество болельщиков, поддерживающих свои любимые команды. Главный судья матча — Донатас Румшас из Литвы — обеспечил строгий контроль игры. Хозяева не оставили гостям малейших шансов, одержав уверенную победу со счетом 4:0.

Уже на 5-й минуте поединка полузащитник «Баварии» Ленарт Карл открыл счет, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Далее, на 14-й минуте, нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество хозяев. На 34-й минуте полузащитник Луис Диас сделал счет 3:0 в пользу мюнхенцев, а уже ближе к концу встречи, на 79-й минуте, отличился боковой нападающий Николас Джексон, поставив окончательную точку в этом матче и доведя счет до крупного.

После этого уверенного успеха мюнхенцы выходят на второе место турнирной таблицы, имея в своем активе девять очков после трех проведённых матчей. «Брюгге», набравший на данный момент три очка, занимает двадцатую позицию, и ему предстоит серьёзная борьба за выход из группы в следующем туре. Таким образом, «Бавария» продолжает уверенно идти по турнирной дистанции Лиги чемпионов, демонстрируя высокий уровень игры и отличный командный дух.