«Монако» и «Тоттенхэм» сыграли вничью без голов в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 23-10-2025 00:55

Завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались футбольный клуб «Монако» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Итоговый свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью — 0:0. Противостояние проходило на домашнем стадионе «Монако» — «Луи II», собравшем множество болельщиков, следивших за игрой с напряжённым интересом. Главным рефери этого поединка стал Марко Гуида из итальянского города Торре-Аннунциата, обладающий серьёзной репутацией в европейском судействе.

Обе команды демонстрировали упорную борьбу и стремились завладеть инициативой, однако обороны с обеих сторон действовали надёжно, не позволив соперникам отличиться. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вновь сыграл за свою команду, выйдя на поле во втором тайме — на 57-й минуте матча. Несмотря на его старания и желание изменить ход встречи, взятий ворот в этот вечер зрители так и не увидели.

По итогам трёх туров текущего сезона Лиги чемпионов «Монако» набрал всего два очка и занимает место в нижней части турнирной таблицы своей группы. В то же время, «Тоттенхэм Хотспур», имея в своём активе пять очков, располагается в середине турнирного блока, сохраняя шансы на выход в следующий этап турнира.