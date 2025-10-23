«Спортинг» вырвал победу у «Марселя» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 23-10-2025 00:56

В Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором португальский «Спортинг» принимал французский «Марсель». Главным арбитром встречи был словенский судья Раде Обренович. В напряжённой и драматичной борьбе хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1, сумев переломить ход встречи во втором тайме.

Счёт в матче был открыт уже на 14-й минуте — форвард «Марселя» Игор Пайшао воспользовался ошибкой обороны соперника и точно пробил по воротам, выведя гостей вперёд. Во втором компенсированном времени первого тайма, на 45+2-й минуте, защитник французской команды Эмерсон получил второе предупреждение и был удалён с поля, оставив свою команду вдесятером.

После перерыва «Спортинг» усилил давление на ворота соперника. На 69-й минуте полузащитник Джени Катамо сравнял счёт ударом с линии штрафной. А на 86-й минуте нападающий Алиссон Сантос, воспользовавшись неразберихой в обороне «Марселя», забил победный мяч, окончательно склонив чашу весов в пользу хозяев поля.

По итогам этого поединка «Спортинг» вышел на 12-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в активе шесть очков. Французский «Марсель» после трёх туров располагается на 18-й позиции с тремя зачётными пунктами и сохраняет шансы на борьбу за выход из группы.