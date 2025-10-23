«Челси» отправил пять мячей в ворота «Аякса» в матче ЛЧ с тремя пенальти и удалением

Дата публикации: 23-10-2025 00:57

Завершился матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между лондонским «Челси» и амстердамским «Аяксом». Команда из Лондона уверенно одержала победу со счетом 5:1. Встреча проходила на знаменитом стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия), а главным судьёй матча был немец Феликс Цвайер из Берлина.

Судьба матча во многом определилась уже в первом тайме. На 15-й минуте полузащитник гостей Кеннет Тейлор получил красную карточку, оставив «Аякс» в меньшинстве. Недолго оставаясь в равных составах, хозяева сразу же этим воспользовались: уже на 18-й минуте Марк Гиу отправил первый мяч в ворота соперника, вывев «синих» вперёд. На 27-й минуте Мойсес Кайседо удвоил преимущество «Челси», но спустя шесть минут Ваут Вегорст сократил отставание, реализовав пенальти.

Однако лондонцы не собирались останавливаться: перед перерывом Энцо Фернандес с одиннадцатиметровой отметки сделал счет 3:1. А уже в добавленное ко времени первого тайма время Эстевао также успешно реализовал пенальти, увеличив разрыв между командами. Итоговые цифры на табло установил Тайрик Джордж, забив на 48-й минуте пятую шайбу в ворота «Аякса».

Благодаря этой убедительной победе, «Челси», набрав шесть очков, укрепился в средней части общей таблицы Лиги чемпионов, в то время как «Аякс» по-прежнему замыкает квартет, не имея набранных очков. В следующем туре, который состоится 5 ноября, лондонцы встретятся на выезде с «Карабахом», а амстердамская команда примет дома турецкий «Галатасарай».