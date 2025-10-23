«Ливерпуль» крупно обыграл «Айнтрахт» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 23-10-2025 00:58

В рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов состоялось яркое противостояние между «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне и английским «Ливерпулем». Игра прошла на стадионе «Франкфурт Арена» в Германии, главным судьёй встречи был француз Франсуа Летексье. Команды продемонстрировали атакующий футбол, но итоговый счет матча оказался разгромным — 5:1 в пользу гостей из Англии.

Уже на 26-й минуте защитник хозяев Расмус Кристенсен порадовал болельщиков, открыв счет в матче. Однако радость немецкой команды длилась недолго — на 35-й минуте нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике восстановил равновесие, а всего через 4 минуты, на 39-й, защитник Вирджил ван Дейк вывел «красных» вперёд. Перед самым перерывом, на 44-й минуте, ещё один защитник мерсисайдского клуба — Ибраима Конате — забил третий мяч, значительно увеличив преимущество своей команды.

Во втором тайме «Ливерпуль» продолжил демонстрировать уверенную игру. Коди Гакпо отличился на 66-й минуте, укрепив лидерство гостей, а спустя всего 4 минуты полузащитник Доминик Собослаи довёл счет до разгромного. «Айнтрахт» не смог противопоставить мощному нападению англичан достойного сопротивления.

По итогам трех туров общего этапа Лиги чемпионов у «Айнтрахта» остаются три очка, что позволяет занимать лишь 22-е место в таблице. «Ливерпуль» же после этой впечатляющей победы выходит на 10-ю строчку, имея в активе шесть очков и продолжая борьбу за выход в плей-офф.