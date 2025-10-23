Гол Беллингема принес «Реалу» минимальную победу над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 23-10-2025 00:58

В Мадриде на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся центральный поединок 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, где встретились «Реал» и «Ювентус». Футбольный вечер получился напряжённым и богатым на эмоции. Главным судьёй встречи выступил арбитр международного класса Славко Винчич из Словении. В течение всего матча обе команды демонстрировали интересную и зрелищную игру, но итоговый результат оказался минимальным — победу одержал мадридский «Реал» со счётом 1:0.

Автором единственного и, как оказалось, решающего гола стал полузащитник хозяев Джуд Беллингем. На 57-й минуте матча английский футболист мастерски воспользовался своим моментом, отправив мяч в ворота туринцев и тем самым обеспечив своей команде важнейшие три очка.

По итогам трёх туров «Реал» уверенно занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, имея в своём активе девять очков из девяти возможных. В то же время «Ювентус» после этой неудачи остался с двумя очками и располагается на 25-й строчке рейтинга, осложнив себе задачу выхода в следующий этап турнира.

Напомним, что финал нынешней Лиги чемпионов состоится на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Решающий матч намечен на 30 мая 2026 года и обещает стать ярким завершением сезона среди сильнейших клубов Европы.