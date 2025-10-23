Хаби Алонсо назначил голкипера Реала на неожиданную позицию

Дата публикации: 23-10-2025 01:01

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился неожиданным мнением о будущем испанского голкипера Тибо Куртуа. По словам бывшего полузащитника, Тибо может попробовать себя в новой роли после завершения карьеры игрока.

«Тибо Куртуа обладает огромной страстью к футболу и глубоким пониманием игры. В будущем он вполне может стать тренером, ведь для специалиста важно иметь рядом футболистов, которые не просто выполняют задания, а действительно стремятся понять футбольную философию», – отметил Хаби Алонсо.

Интересно, что ранее сам вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа высказал откровенный совет своему другу и партнеру по команде, испанскому полузащитнику Дани Себальосу, настоятельно рекомендуя покинуть «Реал» в поисках новых возможностей для развития и игровой практики.

Таким образом, как отмечают эксперты, и тренер, и игрок видят перспективы и изменения в команде, что говорит о динамичной атмосфере в клубе и возможных трансформациях в ближайшем будущем.