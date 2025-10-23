Аталанта и Славия сыграли вничью в Бергамо

Дата публикации: 23-10-2025 01:02

В среду, 22 октября, в Бергамо состоялся интереснейший матч третьего тура Лиги чемпионов между командами «Аталанта» и «Славия» Прага.

Первый тайм прошел с переменным успехом для обеих команд. Игроки активно искали пути к воротам соперника и демонстрировали атакующий футбол, периодически превосходя друг друга в игровом моменте. После двадцати двух минут игры статистика ударов была на стороне хозяев с показателем 14:10, однако забитых голов в первой половине так и не случилось.

Во второй половине встречи «Славия» вышла на поле более активно, создавая опасные моменты и часто атакуя ворота Карнесекки. Тем не менее, чешская команда так и не смогла реализовать свои шансы. К середине тайма инициативу взяла в свои руки «Аталанта», которая имела несколько реальных возможностей открыть счет. Особенно выделялись моменты с участием Скамакки: его удар головой мог стать голевым, если бы пришелся в створ, а также его мощный выстрел из-за пределов штрафной был уверенно отражен голкипером Марковичем.

После трёх сыгранных туров «Аталанта» заработала четыре очка, что позволяет ей занимать 17-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Славия» с двумя очками находится на 28-м месте, продолжая борьбу за выход в плей-офф.