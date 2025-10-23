02:01 ()
Впечатляющее начало сезона: Кейн обошел Месси и Роналду по статистике

Дата публикации: 23-10-2025 01:04

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн продолжает устанавливать новые рекорды, превзойдя достижения таких легенд футбола, как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

В матче третьего тура Лиги чемпионов 2025/26 против бельгийского «Брюгге» Кейн вновь забил, оформив свой 20-й мяч за «Баварию» в текущем сезоне. Это впечатляющий результат, учитывая, что Гарри достиг этой отметки всего за 12 сыгранных матчей.

Для сравнения, ни Месси, ни Роналду не удавалось за такой же промежуток времени забить 20 голов в начале сезона. Рекорд аргентинца составляет 17 матчей, португальца — 13 встреч. Таким образом, Кейн стал рекордсменом по скорости достижения данной отметки среди лучших бомбардиров мира.

Если добавить к этому статистику выступлений Кейна за сборную Англии, то общее количество забитых им мячей в текущем сезоне достигает 23, что подчёркивает невероятную результативность форварда на всех уровнях.

Эти достижения закрепляют Гарри Кейна в числе ведущих нападающих современного футбола и позволяют говорить о нем как о футболисте мирового класса, способном ставить новые стандарты результативности.

