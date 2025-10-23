«Вильярреал» раскритиковал руководство Ла Лиги за отмену матча с «Барселоной» в США

Дата публикации: 23-10-2025 10:46

Футбольный клуб «Вильярреал» выступил с официальным заявлением, в котором выразил недовольство и даже открытое разочарование по поводу решения Ла Лиги отменить матч очередного, 17-го тура, который был запланирован между «жёлтой субмариной» и «Барселоной» на территории США. Перенос игры в Майами должен был стать частью международной стратегии, а проведение этой встречи было намечено на 20 декабря.

На официальном сайте «Вильярреал» подчеркивает, что клуб крайне разочарован вмешательством Ла Лиги в организационные вопросы и отменой важного для развития испанского футбола мероприятия в США. В своём заявлении «Вильярреал» отмечает, что инициатива по проведению матча вне Испании исходила от самой Ла Лиги с целью расширения географии и популяризации соревнования, а сам клуб согласился на это предложение, понимая пользу для собственного роста и для широкой известности всей Ла Лиги.

Особо подчёркивается, что президент клуба Фернандо Ройг и генеральный директор Фернандо Ройг Негеролес не раз поднимали данный вопрос в текущем сезоне на пресс-конференциях. Они считают важным донести до общественности подробную хронологию событий, связанных с этой инициативой. Как следует из заявления, Ла Лига этим летом предложила провести матч «Вильярреал» – «Барселона» в Майами ещё до зимнего перерыва. Клуб поставил лиге два важных условия: компенсация держателям сезонных абонементов и отсутствие прямой финансовой выгоды для участвующих команд. На оба пункта Ла Лига согласилась, после чего стороны приступили к совместной подготовке матча за океаном.

Однако на этапе согласований возникла бюрократическая неопределённость: сроки и детали организации путешествия команд оставались неясными достаточно долгое время. «Вильярреал» неоднократно обращался к организаторам с требованием внести ясность, прямо заявляя о готовности отказаться от участия в проекте, если ключевые вопросы не будут урегулированы.

К неожиданности руководства клуба, вечером 21 октября представители Ла Лиги связались с «Вильярреалом» по телефону и уведомили об отмене американского поединка, подчеркнув приватность информации. Однако буквально спустя несколько минут сама Ла Лига распространила публичное заявление о решении, что руководство «жёлтой субмарины» назвает явным проявлением неуважения и примером неудачного управления столь масштабным проектом. «Вильярреал» выразил сожаление по поводу упущенной возможности укрепить имидж клуба на международной арене, заверив, что будет продолжать трудиться ради своих болельщиков и общего развития испанского клубного футбола.

Следует напомнить, что в знак протеста против проведения таких поединков за пределами Испании, футболисты команд Ла Лиги ранее демонстративно не разыгрывали мяч в первые секунды стартового свистка матчей 9-го тура. В итоге, в ответ на эту акцию и общее недовольство внутри лиги, Ла Лига была вынуждена официально объявить об отмене запланированной встречи в США.