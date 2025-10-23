Хаби Алонсо высказался о триумфе «Реала» в матче с «Ювентусом»

Дата публикации: 23-10-2025 10:55

Главный тренер футбольного клуба «Реал» (Мадрид), Хаби Алонсо, поделился своими впечатлениями после непростой победы над туринским «Ювентусом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В напряжённом поединке «сливочные» сумели одержать минимальную победу с результатом 1:0, заработав очередные три очка.

«С самого начала мы ожидали, что это будет очень трудная встреча, ведь против нас выступал мощный соперник. В первой половине матча нам не удавалось быстро войти в ритм и полноценно показать свои сильные стороны, но уже во втором тайме мы прибавили и смогли создать больше опасных моментов у ворот соперника. Особенно важно, что после забитого мяча команда стала действовать увереннее и наслаждаться игрой», – отметил Алонсо.

«Я отдельно хочу отметить работу нашего вратаря, который сегодня выручил нас в самые ответственные минуты матча. Такие игроки незаменимы на пути к большим достижениям. Мы могли увеличить преимущество и реализовать ещё несколько моментов, но главное – итоговый результат. Счёт 1:0, максимальные девять очков после трёх матчей – и это не может не радовать. Вся команда работала отлично и заслужила эту победу», – приводит слова наставника официальный сайт «Реала».