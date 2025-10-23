Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов после трех туров группового этапа

Дата публикации: 23-10-2025 11:37

По итогам третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА престижного европейского клубного турнира, суперкомпьютер Opta вновь проанализировал шансы фаворитов на завоевание главного трофея. Согласно последним расчетам, наиболее вероятным победителем Лиги чемпионов остается лондонский «Арсенал», их шансы оцениваются в 21,13%. На втором месте по прогнозам находится французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), которому дают 14,03% на успех. Замыкает тройку лидеров по вероятности— «Ливерпуль», которому специалисты Opta дают 12,31% на победу в турнире.

Напомним, действующим обладателем титула Лиги чемпионов является «Пари Сен-Жермен». В этом сезоне финальный матч турнира пройдет на знаменитом стадионе «Пушкаш Арена» в столице Венгрии, Будапеште. Именно там 30 мая 2026 года лучшие клубы Европы разыграют главный приз сезона.

Согласно турнирной таблице после трех туров, «ПСЖ» занимает первую строчку, набрав максимальное количество очков. Следом за ним расположились «Бавария» и «Интер», которые также имеют по девять очков, что лишь подчеркивает напряженную борьбу и интригу этапа. Футбольные эксперты уверены, что впереди болельщиков ожидают новые интересные встречи и неожиданности.