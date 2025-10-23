Вратарь Райя поделился мнением о борьбе за место в Арсенале

Дата публикации: 23-10-2025 11:38

Испанский вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя выразил уверенность в том, что его команда способна серьёзно побороться за несколько трофеев в текущем сезоне. Голкипер подчеркнул, что высокая конкуренция за место в стартовом составе стала ключевым фактором отличной формы коллектива.

По словам 30-летнего игрока, главная особенность «Арсенала» – это глубокий и универсальный состав, который позволяет тренеру Микелю Артете успешно вести борьбу на нескольких фронтах. Райя отметил, что наличие игроков, способных играть на различных позициях, создаёт дополнительное преимущество.

«У нас много футболистов, которые могут выступать сразу на двух, трёх, а порой и четырёх позициях. Например, Микель Мерино вышел в матче с «Атлетико» на поле в роли нападающего, хотя он умеет играть и на позиции восьмёрки, и на позиции десятки. Такое разнообразие даёт нашему тренеру широкие возможности для ротации состава, а нам – дополнительный стимул. Это создаёт здоровую конкуренцию на тренировках и в играх», – приводит слова Райи издание The Guardian.

После восьми туров Английской Премьер-лиги «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 19 очков. Ближайший конкурент – «Манчестер Сити» – отстаёт на три балла, набрав 16 очков. В следующем, девятом туре лондонская команда встретится с «Кристал Пэлас».

Таким образом, «Арсенал» демонстрирует высокий уровень игры и широкие возможности для достижения поставленных целей, что вселяет оптимизм в руководство и болельщиков клуба на ближайшие матчи и весь сезон.