Во Франции предупредили Забарного о действиях Энрике после его удаления

Французское спортивное издание Footmercato поделилось тревожной новостью для украинского защитника Ильи Забарного. После неудачного выступления в матче Лиги чемпионов против немецкого клуба «Байер» возникает опасение, что футболист может остаться в запасе на следующий важный поединок своей команды.

Редакция отмечает, что Забарного часто критикуют за слишком тяжёлую игру и проблемы в противостоянии с быстрыми и мобильными соперниками. Несмотря на то, что возврат в строй Пачо временно вдохнул в Илью дополнительную уверенность, во вторник он продемонстрировал недостаточно качественную игру, что вызвало сомнения у тренерского штаба.

Вопрос о том, выйдет ли украинец в стартовом составе на предстоящий матч против Бреста, остаётся открытым, особенно после появления в строю Маркиньоса, который демонстрирует высокую форму. Главный тренер команды Луис Энрике славится своей требовательностью и редко предоставляет игровое время тем игрокам, чья форма и уровень игры вызывают сомнения.

Таким образом, дальнейшая карьера Ильи в основном составе во многом зависит от его способности быстро восстановить стабильность и улучшить игровые показатели, чтобы убедить тренера в своей надежности и готовности к серьёзным испытаниям на поле.