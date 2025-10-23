18:41 ()
Тренер Манчестер Юнайтед намерен подписать Левандовски

23-10-2025

Главный тренер «Манчестер Юнайтед», Рубен Аморим, проявляет серьёзный интерес к возможному подписанию соглашения с опытным 37-летним польским нападающим Робертом Левандовски, который в настоящее время выступает за «Барселону». Планируется, что трансфер может состояться уже следующим летом.

Согласно информации, опубликованной в Daily Star, руководство «дьяволов» уверено в успешном завершении переговоров, поскольку сам футболист якобы дал согласие на переход в их команду. Такой поворот событий открывает для клуба хорошие перспективы усиления атакующей линии.

Напомним, что контракт Левандовски с каталонским клубом истекает летом следующего года, и уроженец Польши сможет перейти в новый клуб на правах свободного агента без выплаты трансферной суммы.

За текущий сезон Роберт Левандовски провёл 7 матчей во всех клубных турнирах, сумев забить 5 голов и оформить 1 результативную передачу, что подтверждает его высокую результативность и важность для нападения «Барселоны» несмотря на возраст.

