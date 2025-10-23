Рахимов ответил на требования болельщиков об отставке с поста главного тренера «Рубина»

Дата публикации: 23-10-2025 15:28

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал требования части болельщиков об его увольнении. Во время матча 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Ахмата» (3:3, 4:3 по пенальти) даже при счёте 0:2 с трибун активно доносились выкрики о его отставке, что стало очередным моментом давления со стороны фанатского сообщества.

— В первом тайме, когда команда проигрывала, болельщики требовали вашей отставки.

— Подобные выкрики идут ещё с прошлых сезонов и, как правило, исходят от одних и тех же людей. Я не должен заострять на этом внимание, ведь для меня в первую очередь важна сама команда и её отдача на поле. Среди болельщиков есть настоящие ценители «Рубина», которые поддерживают нас в сложные моменты. Когда кричалки стихли, я даже попросил их не останавливаться и продолжать болеть, ведь настоящие фанаты должны выкладываться до конца, чтобы сорвать голос в поддержке команды. Я часто вижу этих людей и на матчах «Рубин-2», слежу за ними. Для меня намного важнее реакция игроков после матча, а не отдельные слова с трибун. К сожалению, я не увидел, чтобы футболисты подошли к фанатам после финального свистка. Болельщикам стоит в первую очередь думать о поддержке команды, а не о личных обидах или требованиях. Я не единственный тренер, который сталкивается с подобной ситуацией. По поводу трансферов — если нет финансовых возможностей, невозможно требовать усиления состава. В таких условиях я стараюсь работать с тем, что есть, и добывать результат, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».