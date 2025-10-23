В Казани футбольный судья избил пешехода на «зебре»

Дата публикации: 23-10-2025 15:29

В Казани произошёл инцидент с участием известного футбольного арбитра Игоря Захарова, который, согласно сообщению телеграм-канала SHOT, был замешан в нападении на пешехода. По информации источника, Захаров, судья игр Лиги Pari и Фонбет Кубка России, подъезжал на автомобиле к пешеходному переходу на перекрёстке улиц Столбова и Парижской Коммуны в самом центре города. В этот момент по переходу шёл мужчина, которого арбитр задел своим автомобилем. После небольшого столкновения судья начал выкрикивать в адрес пешехода оскорбления, а затем стремительно покинул машину и набросился на прохожего с кулаками. Сообщается, что Захаров трижды ударил мужчину по лицу, а после завершения конфликта быстро скрылся с места происшествия. Пострадавший незамедлительно обратился к медикам для получения помощи и подал заявление в полицию, чтобы инцидент был расследован официально.

Игорь Захаров регулярно назначается главным арбитром матчей Кубка России, а также турниров Первой лиги. В последний раз он выводил команды на поле 12 октября — тогда в Волгограде он судил встречу между клубами «Ротор» и «Черноморец», завершившуюся со счётом 2:0. Сейчас по факту происшествия ведётся разбирательство, а общественность следит за развитием ситуации вокруг арбитра.