Судаков объяснил причины, по которым не начал учить португальский язык

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков после перехода из донецкого «Шахтера» в португальскую «Бенфику» пока что еще не приступил к изучению португальского языка, однако уже планирует заняться этим в ближайшее время.

«Я прекрасно понимаю важность изучения португальского, но пока еще не начал учебу. У меня уже есть преподаватель, однако занятия пока не начались. Сначала нужно было решить такие вопросы, как поиск жилья, адаптация к матчам «Бенфики» и переезды», – поделился Судаков.

«Для начала важно освоить хотя бы базовые знания португальского, и я обязательно этим займусь», – добавил полузащитник.

Отметим, что в составе «Бенфики» уже выступает другой украинский футболист – вратарь Анатолий Трубин, который ранее рассказывал, что на начальном этапе своего пребывания в Португалии активно изучал язык, что значительно помогло ему адаптироваться.

Судаков также признался, что понимает, насколько знание языка важно для полноценной интеграции в коллектив и для успешной игры в новом клубе. Он надеется, что благодаря помощи преподавателя и упорству сможет быстро освоить португальский и легче адаптироваться к новым условиям.

Переход в «Бенфику» – значительный шаг в карьере молодого украинского футболиста, и освоение местного языка станет важным фактором в его профессиональном развитии и коммуникации с командой.