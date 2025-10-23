Реал скрывает детали новых контрактов - такова клубная политика

Дата публикации: 23-10-2025 15:32

Авторитетное издание The Athletic опубликовало материал, в котором подробно раскрывается необычная политика мадридского «Реала» касательно официальных объявлений о подписании новых контрактов с игроками.

Клуб из Мадрида либо вовсе воздерживается от публикаций о новых соглашениях, либо делает это с существенной задержкой.

Руководство «Реала» очень тщательно анализирует возможное влияние подобных заявлений на самого футболиста, его конкурентов внутри команды, а также на тех игроков, за которыми клуб активно следит.

В материале приводится пример: публичное объявление о продлении контракта центрального защитника может негативно сказаться на настроении другого игрока на этой позиции, а также осложнить ведение переговоров с потенциальными новобранцами.

Особое внимание уделяется примеру с Винисиусом Жуниором — контракт с ним был заключён летом 2022 года, тогда как официальное сообщение на сайте клуба появилось лишь в ноябре 2023-го.

Кроме того, сообщается, что минувшим летом «Реал» продлил соглашения с Тибо Куртуа (до сезона 2027 года), Браимом Диасом (точные детали не разглашаются) и Раулем Асенсио (до 2031 года), но официальных подтверждений этих фактов на данный момент нет.

Таким образом, клуб демонстрирует стратегический подход к моменту и форме публикации новостей, стремясь не создавать лишнего напряжения в коллективе и сохраняя преимущества в трансферных переговорах.