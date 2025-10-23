Барселона осталась без капитана перед матчем Эль-Классико

Дата публикации: 23-10-2025 15:33

Центральный полузащитник и капитан каталонской «Барселоны», 28-летний Френки де Йонг, пропустил тренировку команды всего за несколько дней до важного матча с мадридским «Реалом» в рамках Ла Лиги.

По данным источников, причиной отсутствия на тренировке стало заболевание и общее недомогание, из-за которых Френки не смог выйти на поле вместе с партнёрами.

После прохождения медицинского обследования полузащитника незамедлительно изолировали и отправили домой, однако точные сроки его восстановления пока остаются неизвестными.

В этом сезоне 2025/26 Френки де Йонг уже провёл 10 матчей за «Барселону», в которых сумел сделать две результативные передачи, что подчёркивает его важность в составе команды.

На горизонте у каталонского гранда стоит ключевое противостояние с «Реалом». Игра запланирована на 26 октября и пройдёт на стадионе в Мадриде. Турнирная ситуация добавляет особой интриги – «Барселона» занимает второе место с 22 очками, а «Реал» ведёт борьбу за лидерство, имея на своём счету 24 балла.

Данное столкновение обещает стать не только важным по турнирным меркам, но и психологически напряжённым, ведь обе команды стремятся укрепить свои позиции в чемпионате и завоевать первенство в национальном соревновании.

Отсутствие капитана и ключевого игрока может повлиять на стратегию «Барселоны» в предстоящем матче, поэтому станет крайне важно следить за его состоянием и сроками возвращения на поле.