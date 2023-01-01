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Пятница 29 декабря
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Галатасарай - Фенербахче 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
29 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Суперкубок Турции, Финал
Главный судья: Абдулкадир Битиген (Кайсери, Турция);
Галатасарай
Фенербахче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Фенербахче, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Турции, Финал, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Турция Исмаил Картал
История личных встреч
24.12.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 0Галатасарай
04.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай3 : 0Фенербахче
08.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 3Галатасарай
10.04.2022 Турция - Суперлига 32-й тур Фенербахче2 : 0Галатасарай
21.11.2021 Турция - Суперлига 13-й тур Галатасарай1 : 2Фенербахче
06.02.2021 Турция - Суперлига 24-й тур Фенербахче0 : 1Галатасарай
27.09.2020 Турция - Суперлига 3-й тур Галатасарай0 : 0Фенербахче
23.02.2020 Турция - Суперлига 23-й тур Фенербахче1 : 3Галатасарай
28.09.2019 Турция - Суперлига 6-й тур Галатасарай0 : 0Фенербахче
14.04.2019 Турция - Суперлига 28-й тур Фенербахче1 : 1Галатасарай
24.12.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 0Галатасарай
20.12.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Галатасарай1 : 0
12.12.2023 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур 1 : 0Галатасарай
08.12.2023 Турция - Суперлига 15-й тур Галатасарай3 : 1
02.12.2023 Турция - Суперлига 14-й тур 0 : 2Галатасарай
24.12.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Фенербахче0 : 0Галатасарай
20.12.2023 Турция - Суперлига 17-й тур 3 : 4Фенербахче
14.12.2023 Лига конференций Группа H. 6-й тур Фенербахче4 : 0
09.12.2023 Турция - Суперлига 15-й тур 1 : 3Фенербахче
04.12.2023 Турция - Суперлига 14-й тур Фенербахче4 : 1

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