Галатасарай - Фенербахче 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
29 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Суперкубок Турции, Финал
Главный судья: Абдулкадир Битиген (Кайсери, Турция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Фенербахче, которое состоится 29 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Турции, Финал, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Исмаил Картал
История личных встреч
|24.12.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0
|08.01.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 3
|10.04.2022
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|2 : 0
|21.11.2021
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|27.09.2020
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|23.02.2020
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 3
|28.09.2019
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|0 : 0
|14.04.2019
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 1
|24.12.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 0
|20.12.2023
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|1 : 0
|08.12.2023
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|0 : 2
|24.12.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 0
|20.12.2023
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|3 : 4
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа H. 6-й тур
|4 : 0
|09.12.2023
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 3
|04.12.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|4 : 1