02:03 ()
Онлайн трансляции
Четверг 23 октября
Свернуть список

Лион - Базель 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 18:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
23 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
Лион
Базель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Базель, которое состоится 23 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион, Франция
Базель
Базель, Швейцария
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ШвейцарияЛюдовик Маньен
История личных встреч
18.10.2025Франция — Лига 18-й тур3 : 2Лион
05.10.2025Франция — Лига 17-й турЛион1 : 2
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турЛион2 : 0
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 1Лион
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 1Лион
18.10.2025Швейцария — Суперлига9-й турБазель3 : 0
05.10.2025Швейцария — Суперлига8-й тур0 : 3Базель
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турБазель2 : 0
28.09.2025Швейцария — Суперлига7-й турБазель1 : 2
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур2 : 1Базель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Динамо З26
2
1/8 финала
Мидтьюлланн26
3
1/8 финала
Брага26
4
1/8 финала
Лион26
5
1/8 финала
Астон Вилла26
6
1/8 финала
Лилль26
7
1/8 финала
Порту26
8
1/8 финала
Виктория Пльзень24
9
Плей-офф
Ференцварош24
10
Плей-офф
Бетис24
11
Плей-офф
Фрайбург24
12
Плей-офф
Панатинаикос23
13
Плей-офф
Базель23
14
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс23
15
Плей-офф
Янг Бойз23
16
Плей-офф
Штутгарт23
17
Плей-офф
ФКСБ23
18
Плей-офф
Бранн23
19
Плей-офф
Рома23
20
Плей-офф
Генк23
21
Плей-офф
Фенербахче23
22
Плей-офф
Лудогорец23
23
Плей-офф
Штурм23
24
Плей-офф
Сельта23
25 Селтик21
26 Црвена Звезда21
27 ПАОК21
28 Маккаби Т-А21
29 Ноттингем Форест21
30 Болонья21
31 Ницца20
32 Рейнджерс20
33 Утрехт20
34 Фейеноорд20
35 Ред Булл Зальцбург20
36 Мальмё20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close