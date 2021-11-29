«ПСЖ» пытается переманить Винисиуса Жуниора, предлагая ему зарплату в 5 раз выше нынешней

Дата публикации: 29-11-2021

«Пари Сен-Жермен» заинтересовался Винисиусом Жуниором, выступающим за «Реал». По сведениям «ABC», «красно-синие» надеются переманить 21-летнего вингера большой зарплатой.



Если бразилец останется в Мадриде до истечения контракта, а после этого перейдет в «ПСЖ» как свободный агент, то его годовая зарплата составит 17 миллионов евро.



В «Реале» футболист получает 3,3 млн евро за сезон. Руководство «сливочных» высоко оценивает игровые качества Винисиуса и готовит для него новый контракт с зарплатой около 8 млн евро в год. Текущее соглашение сторон актуально до середины 2024 года.



Примечательно, что сам бразилец не прочь остаться в Мадриде.



В сезоне 21/22 в активе Винисиуса 18 матчей. В них он стал автором 10 забитых мячей и 7 результативных пасов.