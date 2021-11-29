Свернуть список

«ПСЖ» пытается переманить Винисиуса Жуниора, предлагая ему зарплату в 5 раз выше нынешней

Дата публикации: 29-11-2021

«Пари Сен-Жермен» заинтересовался Винисиусом Жуниором, выступающим за «Реал». По сведениям «ABC», «красно-синие» надеются переманить 21-летнего вингера большой зарплатой.

Если бразилец останется в Мадриде до истечения контракта, а после этого перейдет в «ПСЖ» как свободный агент, то его годовая зарплата составит 17 миллионов евро.

В «Реале» футболист получает 3,3 млн евро за сезон. Руководство «сливочных» высоко оценивает игровые качества Винисиуса и готовит для него новый контракт с зарплатой около 8 млн евро в год. Текущее соглашение сторон актуально до середины 2024 года.

Примечательно, что сам бразилец не прочь остаться в Мадриде.

В сезоне 21/22 в активе Винисиуса 18 матчей. В них он стал автором 10 забитых мячей и 7 результативных пасов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close