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«Наполи» и ряд других клубов интересуются Ауаром

Дата публикации: 05-03-2023

«Footmercato» пишет, что к Уссему Ауару проявляют интерес сразу несколько европейских клубов.

На хавбека «Лиона» претендуют «Рома», «Айнтрахт», «Наполи» и «Бетис». Сам футболист пока раздумывает над возможными вариантами продолжения карьеры. Окончательное решение француз намерен принять по окончании сезона, когда станет ясно, какие результаты показали клубы, желающие заполучить его. В настоящий момент Ауар планирует сосредоточиться на выступлениях за «Лион», чтобы помочь команде победить в Кубке Франции.

Контракт полузащитника с клубом истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне в активе Ауара 10 игр за «Лион» (1 забитый мяч, 1 голевой пас).

Transfermarkt.de оценивает Уссема в 20 млн евро.

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