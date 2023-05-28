Дата публикации: 28-05-2023

Аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси стал чемпионом Франции и выиграл 43-й трофей в карьере. Таким образом, Лео догнал по этому показателю рекордсмена Дани Алвеса.

На счету Месси две победы в чемпионате Франции и победа в Суперкубке страны. В составе "Барселоны" форвард 10 раз выигрывал ла лигу, четыре раза — Лигу чемпионов, 8 — Суперкубок Испании, 7 — Кубок Испании, по три — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки, выигрывал Олимпийские игры, Финалиссиму и молодежный чемпионат мира.