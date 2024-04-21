Тодибо может стать частью сделки по переходу Феликса в «Барселону»
Дата публикации: 21-04-2024
Sport.es информирует, что трансфер Жан-Клера Тодибо, выступающего за «Ниццу», может покрыть часть суммы от перехода Жоау Феликса в «Барселону». Защитник французского клуба может стать игроком «Атлетико».
Боссы «сине-гранатовых» хотят сохранить Феликса в команде. За «Барселону» португалец выступает в рамках арендного соглашения, правами на него владеет «Атлетико». Каталонцы ждут переезда Тодибо в Мадрид, тогда они смогут получить 20% от суммы трансфера. При продаже защитника в «Ниццу» каталонцы сохранили часть прав на футболиста.
В нынешнем сезоне в 38 встречах за «Барсу» Феликс отличился 10 раз и отдал 6 результативных пасов.
Тодибо отметился 2 голевыми передачами в 27 играх за «Ниццу».