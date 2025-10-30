Туран рассказал причины поражения Шахтера от Динамо в 1/8 финала Кубка Украины

Дата публикации: 30-10-2025 00:58

Главный тренер донецкого футбольного клуба Арда Туран в коротком интервью после матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:2 от киевского Динамо, поделился своими мыслями и анализом игры:

— Прежде всего хочу выразить надежду, что совсем скоро наши дерби смогут проходить при заполняющихся трибунах, где будет не менее 40 тысяч зрителей, а может и больше. Это важный показатель силы футбола в нашей стране. Поздравляю «Динамо» Киев с заслуженной победой. Если они сумели нас обыграть, значит, в чем-то они оказались лучше и смогли реализовать свой потенциал эффективнее.

Разберем ход встречи. В первом тайме наши футболисты полностью следовали тактическим указаниям, я был доволен тем, как мы контролировали игру. Однако в дерби решает каждая мелочь — именно поэтому важно отрабатывать все детали на самом высоком уровне. После первого тайма я сказал команде, что, несмотря на доминирование, счет остается 0:0, а ключевым фактором является реализация своих моментов.

Во второй половине мы быстро открыли счет, но затем заметно уступили в инициативе и позволили сопернику почувствовать уверенность на поле. Меня обнадеживал ход матча, но расстроило то, как именно мы проиграли. В своей тренерской карьере я переживал не один проигрыш, но никогда не соглашался с пассивной игрой и отходом назад. События в последней трети встречи меня сильно огорчили. Мы внимательно проанализируем этот поединок и сделаем соответствующие выводы.

— После забитого гола «Шахтера» «Динамо» перешло к активным атакам и контратакам. Планировалась ли такая тактика с вашей стороны? Было ли сложно удержать инициативу?

— Я не считаю, что причиной стало то, что мы не смогли после забитого мяча перейти в атакующую фазу. На самом деле, ход событий развивался в формате «контратака на контратаку». Мы понимали, что соперник силен именно в быстрых переходах, и у нас была задача не пропустить первым и не отходить к обороне. К сожалению, нам не удалось воплотить эту задачу в жизнь полностью — после пропущенного гола мы потеряли компактность, наши линии раскрылись, и у оппонента появилось больше свободного места для маневров.

Естественно, команда «Динамо» грамотно воспользовалась этим преимуществом. В такие моменты важно не отступать и продолжать навязывать собственный стиль игры, но я не увидел такой настойчивости у своих игроков, и это вызывает у меня беспокойство. У нас были шансы забить в обоих таймах, но, как я уже говорил, футбол — это игра, где нужно максимально эффективно использовать имеющиеся моменты именно в нужное время и в нужном месте. Сегодня нам этого не хватило, к большому сожалению.

— Во втором тайме «Динамо» внесло замену, выпустив Бражко и Герреро, которые существенно усилили игру. Можно ли сказать, что именно замены стали решающим фактором, тогда как изменения в составе «Шахтера» не оказали ожидаемого эффекта?

— Все очень просто: у «Динамо» действительно сильный главный тренер, который лучше смог повлиять на ход матча благодаря правильным кадровым решениям и тактическим корректировкам.

— Как вы оцениваете атмосферу и эмоциональный накал болельщиков во время матча по сравнению с турецкими реалиями?

— Хочу вновь подчеркнуть, что в Украине футбол продолжается несмотря на все трудности. Причем на трибунах находятся настоящие фанаты, поддерживающие команды живыми эмоциями. Я безмерно горжусь тем, что нахожусь в стране сильных духом и храбрых людей. Как я уже говорил, надеюсь на скорое возвращение больших заполненных трибун — по 40 тысяч человек и более.

Мы, представители футбольной сферы, обязаны вносить вклад в развитие и поддержку украинского футбола. Лично я приложу максимум усилий, чтобы способствовать его росту и укреплению.

— В воскресенье вас ожидает очередная встреча с «Динамо». Какие выводы вы сделали и какой настрой будете брать с собой в следующий матч?

— Эти два матча значительно отличаются друг от друга, поскольку относятся к разным турнирам. Кубок — это формат матчей на вылет, где каждая ошибка может стоить очень дорого. К сожалению, сегодня мы уступили и покидаем соревнование.

Что касается воскресного поединка в рамках чемпионата, мы безусловно поменяем стратегию и внесем корректировки в индивидуальную игру футболистов. Мы тщательно проанализируем сегодняшние ошибки и сделаем все для максимальной готовности.

Преимущество домашнего поля подразумевает, что нам нужно проявить еще больше агрессии и активности. Если сегодня мы имели 5-6 явных моментов и не смогли их реализовать, то в следующем матче должны создавать минимум в два раза больше возможностей для взятия ворот — порядка 11-12 шансов для победы.

В целом, несмотря на сегодняшнее поражение, мы сохраняем уверенность и целеустремленность. Этот опыт станет для нас уроком, который поможет двигаться вперед и бороться за победы в дальнейшем. Мы благодарны болельщикам за поддержку и будем стараться оправдать их ожидания в ближайших встречах.