Главный тренер «ПСЖ» подверг критике игру команды после встречи с «Лорьяном» в Лиге 1

Дата публикации: 30-10-2025 02:51

Главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике поделился своим мнением о ничейном результате в гостевом поединке 10-го тура Лиги 1 против «Лорьяна», который завершился счетом 1:1.

«Почему этот матч оказался для нас столь трудным? Всё довольно очевидно — мы сыграли слабо, особенно в первом тайме. Команда не смогла создать ни одного действительно опасного момента, а соперник действовал очень организованно и надежно в обороне, из-за чего нам было сложно реализовать свои моменты. Во втором тайме ситуация немного улучшилась, но, откровенно говоря, будь у нас даже ещё 90 минут, не факт, что сумели бы отличиться. Нам не хватило ясности в мыслительном процессе и взаимопонимания на поле. В условиях, когда команды выстраивают глубокую оборону, без индивидуальных проходов, рывков и поиска свежих решений очень сложно рассчитывать на успех. Такое случается довольно часто, так как многие соперники против «ПСЖ» выбирают оборонительную тактику. Сегодня нам не хватило креатива и настойчивости. Конечно, я испытываю разочарование, ведь на мне лежит ответственность за результат. Бывает очень непросто смириться с подобными исходами, однако это часть тренерской работы», — приводит слова Энрике Footmercato.

После десяти сыгранных туров «ПСЖ» сохраняет за собой лидерство в чемпионате Франции, имея в активе 21 очко и продолжая уверенную борьбу за титул.