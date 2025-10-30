«Манчестер Сити» одолел «Суонси» в 4-м раунде Кубка английской лиги

Дата публикации: 30-10-2025 02:52

Завершился захватывающий матч четвёртого раунда Кубка английской лиги, в котором на поле сошлись команды «Суонси Сити» и «Манчестер Сити». Поединок прошёл на стадионе «Суонси.ком», расположенном в городе Суонси (Уэльс), главную судейскую роль исполнял арбитр Джарред Джиллетт. В этом противостоянии гости из Манчестера одержали уверенную победу со счётом 3:1, продемонстрировав высокий уровень игры и характер настоящих фаворитов турнира.

Счёт в матче открыл уже на 12-й минуте нападающий хозяев Гонсалу Баптишта Франку, который точным ударом вывел «Суонси Сити» вперёд, чем порадовал местных болельщиков. Однако «горожане» смогли быстро восстановить равновесие: на 39-й минуте отличился Жереми Доку, сравняв счёт. Во втором тайме «Манчестер Сити» продолжил давление на ворота соперника, что принесло свои плоды. На 77-й минуте Омар Мармуш забил второй мяч гостей, а уже в компенсированное время, на 90+3-й минуте, результативную точку поставил Райан Шерки, оформив третье взятие ворот для «Сити».

Напомним, что действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед», который в прошлом финале смог обыграть «Ливерпуль» с минимальным преимуществом 2:1. Финал нынешнего розыгрыша престижного турнира будет проведён уже 22 марта 2026 года, где встретятся лучшие команды текущего сезона.