«Кристал Пэлас» третий раз подряд победил «Ливерпуль» и выбил мерсисайдцев из Кубка лиги

Дата публикации: 30-10-2025 02:52

Состоялся поединок 4-го раунда Кубка английской лиги, в котором на стадионе «Энфилд» сошлись «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». В итоге гостевая команда, прозванная «стекольщиками», одержала уверенную победу со счётом 3:0 и вновь оставила мерсисайдцев за бортом турнира. Главным арбитром матча выступил Крэйг Поусон из Южного Йоркшира.

Первый мяч в этой встрече был забит Исмаилой Сарром на 40-й минуте. Спустя всего пять минут, ещё до завершения первого тайма, он оформил дубль, удвоив преимущество «Кристал Пэлас». Попытки «Ливерпуля» отыграться во втором тайме успехом не увенчались, а дебют молодого игрока хозяев — Амара Налло, вышедшего на 67-й минуте, завершился на 79-й минуте после получения им красной карточки, что значительно осложнило положение хозяев поля.

Третий и окончательный гол встречи был забит Йереми Пино на 88-й минуте, поставив точку в матче и окончательно закрепив победу команды гостей. Стоит отметить, что «Кристал Пэлас» выбивает «Ливерпуль» из Кубка лиги уже третий год подряд, подтверждая своё реноме неудобного соперника для мерсисайдцев.

Напомним, нынешним обладателем Кубка английской лиги остаётся «Ньюкасл Юнайтед», который в прошлогоднем финале взял верх над «Ливерпулем» со счётом 2:1. Новый финал турнира назначен на 22 марта 2026 года — болельщиков ожидают новые яркие противостояния и неожиданные развязки.

