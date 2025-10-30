Определилась позиция «Реала» относительно будущего Винисиуса

Дата публикации: 30-10-2025 11:14

Руководство мадридского клуба «Реал» продолжает настаивать на продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором — даже несмотря на имеющиеся сложности в отношениях между игроком и главным тренером команды, Хаби Алонсо, как сообщает издание Cadena Ser.

«Реал» не собирается изменять свои долгосрочные планы и сохраняет уверенность в необходимости сохранить Винисиуса в составе на ближайшие сезоны. Клуб по-прежнему оптимистично смотрит на перспективу договориться о новом соглашении с бразильским футболистом, даже несмотря на то, что сейчас контакт между тренером и нападающим оказался весьма напряжённым и далёким от идеала.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном уходе Винисиуса: игрок якобы всерьёз рассматривает вероятность смены команды и уже поручил своему агенту подыскать варианты для продолжения карьеры в другом клубе.

Напомним, напряжённость в отношениях проявилась в эпизоде матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1). После замены на 72-й минуте Винисиус не скрывал недовольства действиями Алонсо и демонстративно покинул пределы скамейки, отправившись в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время бразилец вернулся на лавку, чтобы до конца поддерживать партнёров, но инцидент только подогрел слухи о внутреннем конфликте.