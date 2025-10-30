Арне Слот объяснил, почему «Ливерпуль» проиграл в нескольких последних матчах

Дата публикации: 30-10-2025 11:15

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал недавнюю серию неудачных результатов своей команды. Напомним, что мерсисайдцы проиграли шесть из последних семи матчей, что стало поводом для беспокойства болельщиков клуба.

«Могу показаться вам невежливым, но причин у наших поражений не так много, как думают многие. Все дело в плотном графике: нам приходится проводить игры буквально через каждые два-три дня, пытаясь совмещать матчи чемпионата Англии и еврокубков. Это очень сложно даже для топ-клуба. Кроме того, в Кубке лиги «Ливерпуль» традиционно даёт шанс проявить себя молодым футболистам из академии, и мы придерживаемся этой философии. Возможно, наш состав не так глубоко укомплектован, как считают сторонние наблюдатели», — приводит слова тренера Sky Sports.

В последних матчах «красные» действительно столкнулись с серьезными трудностями. Так, они крупно уступили «Кристал Пэлас» на своем поле со счетом 0:3 в Кубке лиги. В чемпионате Англии поражения последовали от «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорда» (2:3). Кроме того, в группе Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» (0:1), что только усугубило ситуацию.

Слот подчеркнул, что текущий период — настоящий вызов для команды. Он выразил надежду, что «Ливерпуль» сможет взять себя в руки, улучшить физическую готовность и уже в скором времени порадовать поклонников клуба положительными результатами.