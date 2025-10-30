Лионель Месси объяснил, что нужно «Интер Майами» для победы в Кубке МЛС

Дата публикации: 30-10-2025 11:16

Знаменитый нападающий клуба «Интер Майами», 38-летний Лионель Месси, поделился своим мнением о том, какие шаги необходимо предпринять команде, чтобы добиться победы в Кубке МЛС по итогам текущих плей-офф.

«Мы проделали большую работу за последние два сезона, команда стала значительно сильнее. Порой показываем выдающуюся игру, но всё же сталкиваемся с проблемой нестабильности и слишком часто пропускаем мячи. Для того чтобы завоевать Кубок МЛС, нам необходимо продолжать совершенствоваться и набирать форму. Прошлый сезон стал для нас уроком: мы отлично провели регулярный чемпионат, но потом неожиданно уступили уже в первом раунде плей-офф и покинули турнир», — приводит слова Месси издание ESPN.

Стоит добавить, что в нынешнем сезоне плей-офф команда «Интер Майами» уже сумела дойти до стадии 1/8 финала. В первом поединке против «Нэшвилла» футболисты из Майами одержали убедительную победу со счетом 3:1, продемонстрировав хороший футбол и настрой на борьбу за титул. Ответная игра пройдёт 2 ноября на стадионе «ГЕОДИС Парк» в Нэшвилле. Победа в этом противостоянии позволит «Интер Майами» сделать очередной шаг к долгожданному трофею.