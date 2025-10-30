«Арсенал» побил исторический рекорд в английском футболе

Дата публикации: 30-10-2025 11:17

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» добился впечатляющего достижения, обыграв «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём стадионе в рамках четвёртого раунда Кубка английской лиги с уверенным счётом 2:0. Данная победа позволила «канонирам» установить новый исторический рекорд для всего английского футбола.

По информации, предоставленной известным статистическим порталом Opta Sport, «Арсенал» стал первой командой в истории английского высшего дивизиона, которой удалось одержать шесть побед подряд, при этом не пропустив ни одного мяча. Все эти «сухие» матчи команда провела в течение одного календарного месяца, что ранее не удавалось никому из английских клубов за всю историю национального футбола.

Стоит напомнить, что невероятная серия «Арсенала» началась с минимальных побед в Премьер-Лиге над «Кристал Пэлас» (1:0) и «Фулхэмом» (1:0). Затем лондонцы уверенно обыграли «Вест Хэм» (2:0). В Лиге чемпионов подопечные Микеля Артеты разгромили мадридский «Атлетико» (4:0) и взяли верх над «Олимпиакосом» (2:0). Заключительный шестой матч серии – победа над «Брайтоном» (2:0) в Кубке лиги. Таким образом, «Арсенал» не только показал пример оборонительной надёжности, но и вошёл в историю английского футбола как обладатель уникального достижения.