Минай - Динамо Киев 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
02 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 5-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Динамо К, которое состоится 02 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минай
Минай
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Владимир Богданович Шаран
|Мирча Луческу
История личных встреч
|27.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 2
|11.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 0
|07.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 0
|26.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 4
|17.06.2020
|Кубок Украины
|1/2 финала
|0 : 2
|31.10.2018
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|4
|3
|1
|0
|4-1
|10
|83,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Колос
|5
|3
|1
|1
|5-3
|10
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Верес
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|66,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|100,0
|5
|Заря Л
|4
|3
|0
|1
|10-8
|9
|75,0
|6
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|5-5
|8
|53,3
|7
|Металлист
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|58,3
|8
|Александрия
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|58,3
|9
|Львов
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|33,3
|10
|Рух В
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|26,7
|11
|Минай
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|33,3
|12
|Динамо К
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|33,3
|13
|Ингулец
|4
|0
|2
|2
|4-6
|2
|16,7
|14
|Черноморец
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16,7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0-3
|1
|8,3
| 16
Зона вылета
|Ворскла
|4
|0
|1
|3
|4-8
|1
|8,3