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Кёльн - Майнц 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
10 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Кёльн
Майнц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Майнц, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Майнц
Майнц
1 Германия вр Марвин Швебе
18 Дания зщ Расмус Карстенсен
4 Германия зщ Тимо Хюберс
24 Германия зщ Юлиан Хабот
3 Германия зщ Доминик Хайнц
6 Германия пз Эрик Мартель
7 Австрия пз Деян Любичич
29 Германия нп Ян Тильман
11 Австрия нп Флориан Кайнц
37 Германия нп Линтон Майна
27 Германия нп Дейви Зельке
33 Германия вр Даниэль Бац
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
3 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
8 Люксембург пз Леандро Баррейро
14 Германия пз Том Краус
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
43 Германия нп Браян Груда
10 Германия нп Марко Рихтер
17 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Кёльн1 : 1Майнц
21.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Майнц5 : 0Кёльн
09.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Кёльн3 : 2Майнц
21.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Майнц1 : 1Кёльн
11.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Кёльн2 : 3Майнц
12.12.2020 Германия - Бундеслига 11-й тур Майнц0 : 1Кёльн
17.05.2020 Германия - Бундеслига 26-й тур Кёльн2 : 2Майнц
25.10.2019 Германия - Бундеслига 9-й тур Майнц3 : 1Кёльн
07.04.2018 Германия - Бундеслига 29-й тур Кёльн1 : 1Майнц
18.11.2017 Германия - Бундеслига 12-й тур Майнц1 : 0Кёльн
01.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур 0 : 1Кёльн
24.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Кёльн0 : 1
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 1 : 1Кёльн
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Кёльн1 : 1
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 2Кёльн
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 1
26.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 1 : 1Майнц
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур 0 : 0Майнц
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Майнц2 : 0
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 0Майнц

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