Кёльн - Майнц 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
10 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Майнц, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Марвин Швебе
|18
|зщ
|Расмус Карстенсен
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|3
|зщ
|Доминик Хайнц
|6
|пз
|Эрик Мартель
|7
|пз
|Деян Любичич
|29
|нп
|Ян Тильман
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|37
|нп
|Линтон Майна
|27
|нп
|Дейви Зельке
|33
|вр
|Даниэль Бац
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|14
|пз
|Том Краус
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|10
|нп
|Марко Рихтер
|17
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Бо Свенссон
История личных встреч
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|21.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|5 : 0
|09.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 2
|21.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|17.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|25.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|01.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0