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Монако - Лилль 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Монако
Лилль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лилль, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Лилль
Лилль
1 Польша вр Радослав Маецки
6 Швейцария зщ Денис Закария
2 Бразилия зщ Вандерсон
3 Чили зщ Гильермо Марипан
22 Гана зщ Мохаммед Салису
20 Франция зщ Кассум Уаттара
21 Франция пз Магнес Аклиуше
19 Франция пз Юссуф Фофана
27 Сенегал нп Крепен Дьятта
18 Япония нп Такуми Минамино
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
30 Франция вр Люка Шевалье
22 Португалия зщ Тьяго Сантос
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
32 Франция пз Айюб Буадди
21 Франция пз Бенжамен Андре
12 Турция пз Юсуф Языджи
8 Англия пз Анхель Гомес
10 Франция пз Реми Кабелла
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Лилль2 : 0Монако
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монако0 : 0Лилль
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Лилль4 : 3Монако
06.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль1 : 2Монако
19.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур Монако2 : 2Лилль
14.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Монако0 : 0Лилль
06.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Лилль2 : 1Монако
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Монако5 : 1Лилль
17.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако0 : 3Лилль
15.03.2019 Франция - Лига 1 29-й тур Лилль0 : 1Монако
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 0 : 2Монако
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Монако1 : 0
30.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 2 : 5Монако
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Монако2 : 2
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 0 : 1Монако
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Лилль1 : 0
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч Лилль2 : 1 3 : 4
11.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч 2 : 1Лилль
05.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль3 : 1
29.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лилль2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2966
2
Лига чемпионов
Монако2955
3
Лига чемпионов
Брест3053
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2952
5
Лига Европы
Ницца2947
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3046
7 Ренн3042
8 Лион3041
9 Марсель2940
10 Реймс3040
11 Тулуза3037
12 Монпелье3036
13 Страсбург3036
14 Нант3031
15 Метц3029
16 Гавр3028
17
Зона вылета
Лорьян2926
18
Зона вылета
Клермон3022

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