Монако - Лилль 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лилль, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Лилль
Лилль
|1
|вр
|Радослав Маецки
|6
|зщ
|Денис Закария
|2
|зщ
|Вандерсон
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|21
|пз
|Магнес Аклиуше
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|32
|пз
|Айюб Буадди
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|12
|пз
|Юсуф Языджи
|8
|пз
|Анхель Гомес
|10
|пз
|Реми Кабелла
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|4 : 3
|06.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|19.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|5 : 1
|17.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|15.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 5
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|05.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 1
|29.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|29
|66
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|29
|55
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|30
|53
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|29
|52
| 5
Лига Европы
|Ницца
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|30
|46
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Лион
|30
|41
|9
|Марсель
|29
|40
|10
|Реймс
|30
|40
|11
|Тулуза
|30
|37
|12
|Монпелье
|30
|36
|13
|Страсбург
|30
|36
|14
|Нант
|30
|31
|15
|Метц
|30
|29
|16
|Гавр
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|30
|22