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Тюмень - Черноморец 24 Апреля прямая трансляция

24 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур
Тюмень
Черноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Черноморец, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Черноморец0 : 1Тюмень
25.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 29-й тур Тюмень0 : 3Черноморец
24.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 14-й тур Черноморец4 : 1Тюмень
16.08.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 23-й тур Черноморец4 : 0Тюмень
19.04.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 6-й тур Тюмень0 : 0Черноморец
19.08.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 21-й тур Черноморец2 : 0Тюмень
01.07.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 14-й тур Тюмень1 : 2Черноморец
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Тюмень0 : 3
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 2Тюмень
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Тюмень0 : 2
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 0Тюмень
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Тюмень0 : 1
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 1 : 0Черноморец
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Черноморец0 : 0
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Черноморец3 : 0
31.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 2Черноморец
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Черноморец1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх2750
2
Повышение
Акрон2749
3
Плей-офф за повышение
Химки2748
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2745
5 Родина2744
6 Нефтехимик2740
7 Тюмень2740
8 Алания2737
9 Енисей2736
10 КАМАЗ2736
11 Торпедо М2735
12 СКА-Хабаровск2734
13 Шинник2734
14 Черноморец2731
15 Сокол2728
16
Зона вылета
Ленинградец2726
17
Зона вылета
Волгарь2725
18
Зона вылета
Кубань2722

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