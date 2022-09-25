«Реал» положил глаз на Шкриньяра

Дата публикации: 25-09-2022

По данным «Mundo Deportivo», в борьбу за Милана Шкриньяра может вступить еще один топ-клуб. Речь идет о «Реале». Мадридцы наблюдают за ситуацией с новым контрактом защитника, который пока не продлил сотрудничество с «Интером».



Минувшим летом словак мог оказаться в «ПСЖ», но сторонам не удалось договориться по сумме трансфера.



Теперь миланцы собираются пролонгировать соглашение со Шкриньяром, сделав его наиболее высокооплачиваемым футболистом команды.



Контракт центрдефа с «Интером» рассчитан до следующего лета. С начала сезона в активе Шкриньяра 9 игр за «нерадзурри» (без результативных действий).



Рыночная стоимость 27-летнего футболиста равняется 65 000 000 евро (Transfermarkt.de).