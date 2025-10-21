Главный тренер «Кайрата»: наша задача - проявить себя в Лиге чемпионов, а не гнаться за очками

Дата публикации: 21-10-2025 10:29

Главный тренер казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин поделился своими мыслями о подготовке команды перед предстоящим матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против кипрского «Пафоса». Встреча между командами состоится сегодня, 21 октября, на домашнем стадионе «Кайрата» — «Центральном» в Алматы.

«Для каждого футболиста нашей команды участие в Лиге чемпионов — это не просто игра, а значимое событие в карьере, ведь большинство из нас не так часто выходит на такой высокий уровень. Многим нашим игрокам вообще впервые предстоит соперничать с такими сильными коллективами. Это большой шанс проявить себя, испытать свои силы на международной арене и получить неоценимый опыт.

Да, на старте турнира некоторым было сложно справиться с эмоциями и волнением, но сейчас ребята собраны, полностью сосредоточены на предстоящем поединке. К встрече с «Пафосом» мы подходим в хорошем настроении и с боевым настроем. Важно, что внутри команды никто не акцентирует внимание на отсутствии набранных очков или других негативных моментах. Для нас в приоритете — борьба, самоотдача, стабильность на поле, развитие от игры к игре. В матчах с «Спортингом» и «Реалом» нам не всегда удавалось сохранять целостность игры, поэтому мы хотим сыграть более собранно и качественно на всей дистанции встречи. Очень важно видеть прогресс и расти с каждой новой игрой», — отметил Уразбахтин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.