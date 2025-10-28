Ямаль вызвал Винисиуса на бой после матча «Реал» - «Барселона», бразильский игрок принял вызов

Дата публикации: 28-10-2025 15:04

Испанские журналисты зафиксировали любопытный эпизод после завершения напряжённого поединка между «Барселоной» и «Реалом» в рамках 10-го тура Ла Лиги. После финального свистка на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, где хозяева сумели вырвать победу со счетом 2:1, вспыхнула словесная перепалка между молодым нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем и звездным вингером «сливочных» Винисиусом Жуниором.

Как сообщили в передаче El Día Después на телеканале Movistar+, после окончания матча, уходя в подтрибунные помещения стадиона, Ламин Ямаль эмоционально обратился к Винисиусу: «Будем драться?» На это предложение бразильский футболист с уверенностью коротко бросил: «Пошли!» Этот обмен репликами стал еще одним доказательством того, насколько накалены страсти в «эль класико», где эмоции порой выплёскиваются и за пределами поля.

В результате этой важной победы «Реал» укрепил лидерство в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков за 10 туров, а «Барселона» после поражения осталась на второй позиции с 22 очками. Таким образом, команда, возглавляемая Хаби Алонсо, увеличила преимущество над ближайшим преследователем до пяти баллов, что делает борьбу за чемпионство еще более интригующей.