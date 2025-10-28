18:18 ()
Свернуть список

Ямаль вызвал Винисиуса на бой после матча «Реал» - «Барселона», бразильский игрок принял вызов

Дата публикации: 28-10-2025 15:04

Испанские журналисты зафиксировали любопытный эпизод после завершения напряжённого поединка между «Барселоной» и «Реалом» в рамках 10-го тура Ла Лиги. После финального свистка на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, где хозяева сумели вырвать победу со счетом 2:1, вспыхнула словесная перепалка между молодым нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем и звездным вингером «сливочных» Винисиусом Жуниором.

Как сообщили в передаче El Día Después на телеканале Movistar+, после окончания матча, уходя в подтрибунные помещения стадиона, Ламин Ямаль эмоционально обратился к Винисиусу: «Будем драться?» На это предложение бразильский футболист с уверенностью коротко бросил: «Пошли!» Этот обмен репликами стал еще одним доказательством того, насколько накалены страсти в «эль класико», где эмоции порой выплёскиваются и за пределами поля.

В результате этой важной победы «Реал» укрепил лидерство в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков за 10 туров, а «Барселона» после поражения осталась на второй позиции с 22 очками. Таким образом, команда, возглавляемая Хаби Алонсо, увеличила преимущество над ближайшим преследователем до пяти баллов, что делает борьбу за чемпионство еще более интригующей.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close