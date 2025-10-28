Смотрите, как он мчится: Гасперини прокомментировал выступление Довбика в поединке с Сассуоло

Дата публикации: 28-10-2025 15:12

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление украинского нападающего своей команды Артема Довбика в поединке 8-го тура итальянской Серии А против «Сассуоло» (1:0).

«Сегодня нам была важна поддержка нападающих и их взаимодействие с полузащитниками, которые активно подключаются в атакующие действия. Довбик вышел на поле очень удачно — обратите внимание, как бегал (смеется — прим.). Он находится в отличной физической форме и готов приносить пользу команде. Я стараюсь работать с каждым игроком индивидуально, чтобы повысить их мастерство и تاثیر на игру.

Все футболисты продемонстрировали хороший уровень, однако в атаке нам еще предстоит найти оптимальные решения, так как с результативностью возникли определённые трудности. Мы продолжаем искать новые варианты и проводить эксперименты прямо во время матчей. Отсутствие таких ключевых игроков, как Дибала и Бэйли, заставляет нас искать эффективные комбинации. Иногда результаты не достигаются так быстро, как хотелось бы, но мы на правильном пути и обязательно добьемся поставленных целей», — приводит слова главного тренера «Ромы» Corriere Giallorosso.