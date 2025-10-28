Таланту такого уровня не суждено долго оставаться у нас: Судакову пророчат переход в другой клуб

Дата публикации: 28-10-2025 15:14

Известный португальский футбольный аналитик Мануэла Алмейда Карвалью выразила мнение, что украинский полузащитник Георгий Судаков, недавно перешедший в «Бенфику», вряд ли задержится в лиссабонском клубе надолго.

«Переговоры по трансферу Судакова шли довольно активно, но конкретные договоренности удалось достичь только в последние дни трансферного окна. Примечательно, что сам игрок прибыл в «Эштадиу да Луш» на медобследование и подписание контракта лишь 30 августа, что говорит о том, насколько все было напряженно», — поделилась Карвалью в интервью изданию The Portugal News.

Эксперт подчеркнула, что игрок с таким уровнем и талантом, как Судаков, вряд ли надолго останется в чемпионате Португалии, поскольку его потенциал привлекает внимание ведущих европейских клубов.

Судаков выступает за «Бенфику» на правах годичной аренды, которая стоила клубу 6,75 миллиона евро, а по окончании срока аренды лиссабонский клуб имеет опцию выкупа контракта игрока за сумму в 20,25 миллиона евро.

Таким образом, все стороны сделки рассчитывают на успешное развитие карьеры украинского футболиста и дальнейшие перспективы его переходов в более сильные европейские лиги, что является нормальной практикой для талантливых молодых игроков.